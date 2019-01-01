Украинский телеканал «1+1» впервые в истории страны передвинул новогоднее поздравление президента.

Обращение актера и шоумена Владимира Зеленского, в котором он официально объявил о своем намерении идти на президентские выборы, вышло в эфир за несколько минут до наступления 2019 года. Таким образом, новогоднее поздравление Петра Порошенко показали уже после полуночи.