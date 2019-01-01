Украинский телеканал «1+1» впервые в истории страны передвинул новогоднее поздравление президента.
Обращение актера и шоумена Владимира Зеленского, в котором он официально объявил о своем намерении идти на президентские выборы, вышло в эфир за несколько минут до наступления 2019 года. Таким образом, новогоднее поздравление Петра Порошенко показали уже после полуночи.
Комментарии3
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kosmopes 01 января 2019 | 05:54
1+1 рупор России, вроде РТ. И это плохо в первую очередь для Зеленского.
pantera_1 01 января 2019 | 06:00
И что? Это канал Коломойского. Новость из разрада: "супер-мега? Насмешили.
yakutt86 01 января 2019 | 06:04
Президент-комедиант, наверное, лучше, чем президент-пья...