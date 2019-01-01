Вслед за министром обороны США в отставку уходит пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.
У себя в Твиттере он пишет, что «ценит» время, которое она провела в военном ведомстве и ей нравилось работать с экс-министром Джеймсом Мэттисом.
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У себя в Твиттере он пишет, что «ценит» время, которое она провела в военном ведомстве и ей нравилось работать с экс-министром Джеймсом Мэттисом.
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