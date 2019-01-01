Актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о намерении идти на выборы президента Украины.
По словам Зеленского, в данный момент у каждого украинца есть три пути: жить, не обращая внимания на обстоятельства, уехать в другую страну в поисках лучшей жизни или поступить как он и попробовать самому что-то изменить в стране. Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.
Комментарии1
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arisha_petrovna 01 января 2019 | 04:28
Пусть так будет,а дальше,как подучится. Я желаю ему удачи!