Актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о намерении идти на выборы президента Украины.

По словам Зеленского, в данный момент у каждого украинца есть три пути: жить, не обращая внимания на обстоятельства, уехать в другую страну в поисках лучшей жизни или поступить как он и попробовать самому что-то изменить в стране. Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.