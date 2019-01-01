В Магнитогорске, где из-за взрыва газа частично разрушилась жилая многоэтажка, резко похолодало.

Синоптики фиксируют там этой ночью минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 19-ти. На месте ЧП по-прежнему ведутся работы по поиску людей под завалами. Как передает ТАСС, за ночь данные о жертвах не изменились: в результате обрушения подъезда погибли четыре человека, пятеро госпитализированы. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек.