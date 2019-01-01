Состояние пострадавших при обрушения моста в парке Горького удовлетворительное. И средней тяжести.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте здравоохранения, жизни пострадавших ничто не угрожает. В первые же минуты после происшествия медики начали оказывать помощь. Всего пострадали 13 человек, тяжелых травм ни у кого нет. Ранее сообщалось, что пятиметровый деревянный пешеходный мост рухнул на каток в Парке Горького во время новогодних гуляний.