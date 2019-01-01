Трамп готов пожертвовать отпуском ради достижения компромисса по  финансированию стены на  границе с Мексикой.

В интервью «Фокс ньюс» президент сказал, что провел в Белом доме Рождество, канун Нового года и не пойдет в новогодний отпуск чтобы решить проблему «шатдауна» и возобновить работу федерального правительства. Она приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по финансированию возведения стены на мексиканской границе.