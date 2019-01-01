В Абхазии прекращена деятельность всех выявленных ферм по майнингу криптовалют.
Всего отключено 15 объектов суммарной мощностью почти 9 кВт. Это равносильно потреблению Сухумского района.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Всего отключено 15 объектов суммарной мощностью почти 9 кВт. Это равносильно потреблению Сухумского района.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nepeanois 01 января 2019 | 03:43
электричество-то там поди халявное... почему б не помайнить за российский счет
skanon 01 января 2019 | 03:56
А что, в Сухумском районе включают только 9 электрочайников? )
foma55 01 января 2019 | 04:11
Электричество на халяву абхазы получают из захваченной у Грузии Ингуригэс.