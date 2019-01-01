Пошлина на экспорт российской нефти с сегодняшнего дня резко уменьшилась — сразу на 34% — до $89 за тонну.
В России в наступившем году стартует завершающий этап так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. С 2019 года будет постепенно снижаться (вплоть до нуля) экспортная пошлина на нефть и повышаться ставка налога на добычу полезных ископаемых.
Комментарии4
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turrinn 01 января 2019 | 03:15
с новыми ценами на заправках, граждане!
barmaliny 01 января 2019 | 03:21
Ну теперь фарт попрет-то
tvitov66 01 января 2019 | 04:12
Это рывок или уже прорыв?
foma55 01 января 2019 | 04:15
Экспортную пошлину снизили ,а ставку налога на природные ресурсы подняли. Это сделано, чтобы отключить Белоруссию от дешёвой нефти из России.