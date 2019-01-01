В  четырех регионах РФ  начинает действовать специальный налоговый режим для самозанятых

С 1 января 2019 года оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение, разработанное ФНС. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для этого не понадобится. Эксперимент в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане продлится 10 лет.