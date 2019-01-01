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02:28, 01 января 2019

Мэр Москвы пообещал разобраться в  причинах обрушения моста в Парке Горького.

У себя в Твиттере Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим. По данным мэрии, в  результате обрушения деревянного пешеходного моста, установленного на катке, пострадали 13 человек, им оказана медпомощь. По  сообщению пресс-службы парка, тяжелых пострадавших нет. Поврежденный участок огорожен, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.

Комментарии

4

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laz89 01 января 2019 | 03:27

Москва.
Парк Горького.
Новый год.
Гимн России.
Нескрепненько.
Символично...

kosmopes 01 января 2019 | 03:42

Да плевать - в Магнитогорске подъезд обрушился, больше сотни людей - покер, пляшем новый год.

tvitov66 01 января 2019 | 04:19

Воруют? (с)Салтыков-Щедрин

klukvik 01 января 2019 | 04:27

так и гнилая вертикаль скоро рухнет

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