Мэр Москвы пообещал разобраться в  причинах обрушения моста в Парке Горького.

У себя в Твиттере Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим. По данным мэрии, в результате обрушения деревянного пешеходного моста, установленного на катке, пострадали 13 человек, им оказана медпомощь. По сообщению пресс-службы парка, тяжелых пострадавших нет. Поврежденный участок огорожен, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.