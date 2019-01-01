Мэр Москвы пообещал разобраться в причинах обрушения моста в Парке Горького.
У себя в Твиттере Сергей Собянин выразил сочувствие пострадавшим. По данным мэрии, в результате обрушения деревянного пешеходного моста, установленного на катке, пострадали 13 человек, им оказана медпомощь. По сообщению пресс-службы парка, тяжелых пострадавших нет. Поврежденный участок огорожен, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.
Комментарии4
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laz89 01 января 2019 | 03:27
Москва.
Парк Горького.
Новый год.
Гимн России.
Нескрепненько.
Символично...
kosmopes 01 января 2019 | 03:42
Да плевать - в Магнитогорске подъезд обрушился, больше сотни людей - покер, пляшем новый год.
tvitov66 01 января 2019 | 04:19
Воруют? (с)Салтыков-Щедрин
klukvik 01 января 2019 | 04:27
так и гнилая вертикаль скоро рухнет