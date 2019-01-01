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02:11, 01 января 2019

Число пострадавших при обрушении моста в Парке Горького увеличилось до 13.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось, что рухнули деревянные конструкции моста, установленного возле катка. Поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки, поврежденный участок огорожен, остальная территория по прежнему открыта для посетителей.

Комментарии

3

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kitaiss 01 января 2019 | 02:39

новый год шагает по стране...

aleksandr39 01 января 2019 | 02:44

А " великий вождь и мудрый учитель " приехал уже в парк ?

tonight 01 января 2019 | 02:47

aleksandr39: Так там пока нет погибших

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