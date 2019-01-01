Число пострадавших при обрушении моста в Парке Горького увеличилось до 13.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось, что рухнули деревянные конструкции моста, установленного возле катка. Поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки, поврежденный участок огорожен, остальная территория по прежнему открыта для посетителей.