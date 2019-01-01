Владимир Зеленский официально объявил о вступлении в президентскую гонку на Украине.

Шоумен и артист сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента страны. Заявление Зеленского прозвучало в эфире телеканала «1+1» перед новогодним обращением Петра Порошенко. Президентская избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря. Сами выборы состоятся 31 марта.