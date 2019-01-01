Владимир Зеленский официально объявил о вступлении в президентскую гонку на Украине.
Шоумен и артист сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента страны. Заявление Зеленского прозвучало в эфире телеканала «1+1» перед новогодним обращением Петра Порошенко. Президентская избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря. Сами выборы состоятся 31 марта.
Комментарии6
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orein51 01 января 2019 | 02:15
"официально объявил о вступлении ..." "Вчера в говно, сегодня..." - "в КПСС?" - "Ну, вроде тога, типа тако..." - "А кое говно?" - "Да не одна ли хрен...." - "А зибубу, как?" - "не... сусусеерку"...
ft18 01 января 2019 | 02:27
Зеленскому "Аль Пачино" - зелёный свет!!
riots 01 января 2019 | 02:27
Тем самым Зеленский не оставил нам выбора . Голосуем за Пороха.
taglit 01 января 2019 | 02:29
наивный, доверчивый....
fresh_breeze 01 января 2019 | 02:37
Американское посольство в Киеве его не утвердит. Значит, президентом ему не быть, будет снова какой-нибудь "неолигарх", как и напутствовал пять лет назад евромайдан.
thesonhuman 01 января 2019 | 02:56
Зелинский какой-то не серьёзный шутник - хоть и молод, но нет дерзости пацана - совсем зелёный.