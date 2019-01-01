Таможенные власти России с 1 января вместе с ЕАЭС вводят ограничения на ввоз продуктов и товаров.
С первого января туристы не смогут беспошлинно ввозить купленное для личного пользования из-за рубежа, , если его вес превышает 25 кг, а стоимость — 500 евро. Предыдущая норма была на уровне 1500 евро и 50 кг.
Комментарии5
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danko1 01 января 2019 | 02:18
Сплошные подарки населению от тех, кто его грабит миллиардами.
Интересно, как они будут взвешивать и определять стоимость вещей, когда новые и старые вещи свои в чемодане вперемешку?
orein51 01 января 2019 | 02:21
"если вес туриста превышает 25 кг." - это ти таки? "стоимость туриста боле 500 еври?" - "Ране могло быти не рахитиком и весом в 54 кг..." - "Не хрен с 50-ю кг за бугор..." - "Не... турист весом в 25 и усё..."
ft18 01 января 2019 | 02:24
Подарки от Фюрера - фольку!
vladislav 01 января 2019 | 02:47
Что бы ещё россиянцам запретить?!
ft18 01 января 2019 | 02:56
vladislav: Думается, все будет, как в сказке про Чиполлино, когда сеньор Помидор ввел для овощей налог на воздух!
ГосДурка, ГенПрокурятина, РосКомПозор,. МинХруст, объявите срочно сказку "Чиполлино" экстремистской!