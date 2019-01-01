Ставка налога на добавленную стоимость с сегодняшнего дня повышена с 18-ти до 20%.
Осенью прошлого года Владимир Путин подписал соответствующий закон. По подсчетам Минфина, новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год.
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Осенью прошлого года Владимир Путин подписал соответствующий закон. По подсчетам Минфина, новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год.
Комментарии1
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ft18 01 января 2019 | 02:29
Подарок айн Фюрера айн Фольку!!