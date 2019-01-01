Число пострадавших при обрушении моста на катке в Парке Горького выросло до  десяти.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что деревянные конструкции пятиметровой высоты рухнули во время запуска фейерверков. По данным источника агентства, три человека находятся в тяжелом состоянии. По данным ИФ, семь человек госпитализированы. В столичном управлении МЧС подтвердили, что спасатели выезжали на место ЧП, но никаких работ не проводили. Позже на сайте мэра Москвы появилась информация о том, что мост рухнул из-за поломки оборудования, появившейся в результате «технической неисправности конструктивных элементов катка».