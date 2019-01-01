Число пострадавших при обрушении моста на катке в Парке Горького выросло до десяти.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что деревянные конструкции пятиметровой высоты рухнули во время запуска фейерверков. По данным источника агентства, три человека находятся в тяжелом состоянии. По данным ИФ, семь человек госпитализированы. В столичном управлении МЧС подтвердили, что спасатели выезжали на место ЧП, но никаких работ не проводили. Позже на сайте мэра Москвы появилась информация о том, что мост рухнул из-за поломки оборудования, появившейся в результате «технической неисправности конструктивных элементов катка».
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kisa2000 01 января 2019 | 02:23
Что же такое, всё рушиться и взрывается. Трагедии продолжаются.
turrinn 01 января 2019 | 02:24
как встретишь новый год...
Россия впереде!
nalix 01 января 2019 | 02:25
Работать нужно качественно. Трагедий будет меньше.
y3emen1 01 января 2019 | 02:28
а вот интересно, крымский мост тоже дереблянный?
kitaiss 01 января 2019 | 02:43
новый год шагает по стране...
osal 01 января 2019 | 02:53
Пусть эти несчастья будут последними.