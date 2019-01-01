От трех до пяти человек пострадали при обрушении моста в  Парке Горького в  Москве.

По сведениям ИФ, во время запуска фейерверков рухнули деревянные конструкции пятиметровой высоты. В столичном управлении МЧС подтвердили, что заявка из Парка горького поступала, но прибывшие на место спасатели не привлекались ни к каким работам. Некоторые пострадавши получили помощь на месте, другие были госпитализированы, но их число не уточняется.