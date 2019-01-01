От трех до пяти человек пострадали при обрушении моста в Парке Горького в Москве.
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По сведениям ИФ, во время запуска фейерверков рухнули деревянные конструкции пятиметровой высоты. В столичном управлении МЧС подтвердили, что заявка из Парка горького поступала, но прибывшие на место спасатели не привлекались ни к каким работам. Некоторые пострадавши получили помощь на месте, другие были госпитализированы, но их число не уточняется.
Комментарии15
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neon999 01 января 2019 | 01:51
Может таким способом хотят тему хрени в Магнитогорске перебить более мелкой хренью ?
gordy 01 января 2019 | 01:57
"...прибывшие на место спасатели не привлекались ни к каким работам."
Были признаны негодными?
barmaliny 01 января 2019 | 01:51
Отлично на россии год начался
juche 01 января 2019 | 01:53
скакали видно.
koshkaedu 01 января 2019 | 01:54
Обрушения мостов, взрывы на шахтах и в домах, провалы дорог - неужели
скрепы поржавели? И чем занимается Гундяев?
viktorova 01 января 2019 | 01:54
//рухнули деревянные конструкции пятиметровой высоты//
Нормальный исход для потемкинских деревень...
savl_1 01 января 2019 | 01:55
Разрушается система образования, падает техническая квалификация работников (взрыв газа и обрушение дома, дырка в корпусе космического корабля и т.п.)
sokol40 01 января 2019 | 01:58
Упасть с 5-метровой высоты - подвиг во имя Расеи!
stalin_vechno_zhiv 01 января 2019 | 01:59
Доворовались в буржуазном капитализме? Уже бутафорные мосты разучились делать. Нормально так "с колен встаем".
laz89 01 января 2019 | 02:08
А чё, хорошо год начался. Как встретишь год - так и проведешь...
y3emen1 01 января 2019 | 02:09
щя вова возвернётся, и всё починит
polygrafolog 01 января 2019 | 02:14
всё не слава Богу !
orein51 01 января 2019 | 02:28
а ёлка в 6 млн... НО: Магнитка молчит...
kitaiss 01 января 2019 | 02:41
новый год шагает по стране...
ne86 01 января 2019 | 02:45
В Копенгагене сегодня наоборот. Какие-то деревянные сваи выползли из-под земли, и теперь королевские ворота не закрываются.