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01:10, 01 января 2019

От трех до пяти человек пострадали при обрушении моста в  Парке Горького в  Москве.

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По сведениям ИФ, во время запуска фейерверков рухнули деревянные конструкции пятиметровой высоты. В  столичном управлении МЧС подтвердили, что заявка из  Парка горького поступала, но прибывшие на место спасатели не привлекались ни к каким работам. Некоторые пострадавши получили помощь на месте, другие были госпитализированы, но их число не уточняется.

Комментарии

15

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neon999 01 января 2019 | 01:51

Может таким способом хотят тему хрени в Магнитогорске перебить более мелкой хренью ?

gordy 01 января 2019 | 01:57

"...прибывшие на место спасатели не привлекались ни к каким работам."

Были признаны негодными?

barmaliny 01 января 2019 | 01:51

Отлично на россии год начался

juche 01 января 2019 | 01:53

скакали видно.

koshkaedu 01 января 2019 | 01:54

Обрушения мостов, взрывы на шахтах и в домах, провалы дорог - неужели
скрепы поржавели? И чем занимается Гундяев?

viktorova 01 января 2019 | 01:54

//рухнули деревянные конструкции пятиметровой высоты//
Нормальный исход для потемкинских деревень...

savl_1 01 января 2019 | 01:55

Разрушается система образования, падает техническая квалификация работников (взрыв газа и обрушение дома, дырка в корпусе космического корабля и т.п.)

sokol40 01 января 2019 | 01:58

Упасть с 5-метровой высоты - подвиг во имя Расеи!

stalin_vechno_zhiv 01 января 2019 | 01:59

Доворовались в буржуазном капитализме? Уже бутафорные мосты разучились делать. Нормально так "с колен встаем".

laz89 01 января 2019 | 02:08

А чё, хорошо год начался. Как встретишь год - так и проведешь...

y3emen1 01 января 2019 | 02:09

щя вова возвернётся, и всё починит

polygrafolog 01 января 2019 | 02:14

всё не слава Богу !

orein51 01 января 2019 | 02:28

а ёлка в 6 млн... НО: Магнитка молчит...

kitaiss 01 января 2019 | 02:41

новый год шагает по стране...

ne86 01 января 2019 | 02:45

В Копенгагене сегодня наоборот. Какие-то деревянные сваи выползли из-под земли, и теперь королевские ворота не закрываются.

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