Метро и МЦК сегодня будет работать до утра.
В круглосуточном режиме работают и все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами от 3,5 до 15 минут.
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В круглосуточном режиме работают и все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами от 3,5 до 15 минут.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
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