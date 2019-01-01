В первые минуты нового года мужчина сбил группу пешеходов в  токийском районе Сибуя.

По сообщениям местных СМИ, пострадали по меньшей мере восемь человек, шестеро из них получили серьезные травмы, один на момент госпитализации был без сознания. При задержании злоумышленник заявил полиции, что «совершил теракт». Сейчас его допрашивают следователи.