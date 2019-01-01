Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января будет равен прожиточному минимуму.
Этот показатель составит 11 тыс. 280 рублей. По данным Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,7 млн работников.
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Этот показатель составит 11 тыс. 280 рублей. По данным Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,7 млн работников.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
Комментарии2
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lager23 01 января 2019 | 01:19
Спасибо Путену за это "величие" равное половине стоимости его трусов от "Brioni"!
alextheterrible 01 января 2019 | 01:20
Во Франции Макрон после протестов "желтых жилетов" поднял размер минимальной оплаты труда с 1470 Евро (около 117 тыс. руб.) до 1570 Евро (около 125 тыс. руб.) в месяц.
С новым годом вас, дорогие россияне!