В России стартует пенсионная реформа.

Закон о плавном увеличении пенсионного возраста вступает в силу с сегодняшнего дня. Переходный период продлится до 2028 года. В конечном итоге мужчины будут уходить на пенсию в 65, женщины – в 60лет. Первые несколько лет пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на полгода.