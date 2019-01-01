В России стартует пенсионная реформа.
Закон о плавном увеличении пенсионного возраста вступает в силу с сегодняшнего дня. Переходный период продлится до 2028 года. В конечном итоге мужчины будут уходить на пенсию в 65, женщины – в 60лет. Первые несколько лет пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на полгода.
Комментарии3
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gordy 01 января 2019 | 01:13
Фальстарт?
o_smirnov 01 января 2019 | 01:21
Ответим на пенсионную реформу меньшей продолжительностью жизни!
lager23 01 января 2019 | 01:22
Какая славная пенсионная традиция не имеющая смысла, так как сколько недоумкам не дай денег, они всё пр@срут!