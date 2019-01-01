В СК считают взрыв бытового газа приоритетной версией трагедии в Магнитогорске.

При этом, как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, рассматриваются все возможные причины произошедшего. В Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. На вечер понедельника подтверждена гибель четырех человек. Неизвестной остается судьба нескольких десятков. Возбуждено уголовное дело.