Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы или с легким паром!»
Митрополит Рязанский Марк считает, что новогодняя комедия основана на ложных ценностях. В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты». По его словам, «христианство призывает к постоянной работе над собой, а здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — заключил глава епархии.
Комментарии30
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apels 01 января 2019 | 01:15
А пошел бы он в баню!
vis_a_vis 01 января 2019 | 01:22
\\ можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой //
В самом деле - а зачем тогда нужны попы?