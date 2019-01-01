С нового года россиян ждет подорожание целого ряда товаров и услуг
Подорожание пойдет почти по всем фронтам, и связано это прежде всего с увеличением НДС на два процентных пункта. Оно не коснется лишь социально значимых товаров, в число которых входят лекарства, некоторые виды продовольствия и другие позиции. В связи с повышением акцизов вырастут цены на табак и топливо. За мобильную связь также придется платить больше – эксперты объясняют это в том числе «законом Яровой», на исполнение требований которого операторы тратят дополнительные средства.
Помимо этого, россиян ждет и рост стоимости услуг ЖКХ: повышение тарифов пройдет в два этапа – в январе и июле. Подорожание будет неравномерным: в большинстве регионов оно составит около двух процентов, но в Москве, к примеру, цены на коммунальные услуги вырастут почти на пять процентов.
Кроме того, жителям столичного и многих других регионов придется больше платить за транспорт. Новые тарифы традиционно вводятся в электричках, метро и автобусах.
Дополнительный «экологический» сбор ждет жителей Подмосковья – с начала этого года они будут доплачивать за раздельный вывоз мусора.
Комментарии20
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elenalipa 01 января 2019 | 00:10
С новым годом!!!
polsan 01 января 2019 | 00:26
elenalipa: ну спасибо, да! )) За хорошие новости! )
brandfa 01 января 2019 | 00:32
С нового года правительство ждёт усиление протестных настроений вызванное очередным подорожанием целого ряда товаров и услуг.
meteor9 01 января 2019 | 00:10
Поздравил Путин в телевизоре, а настоящие подарки совсем скоро увидим, мало никому не покажется. Подставляйте мешки, грузите бочками
dyymm 01 января 2019 | 00:11
У родного правительства всегда приготовлены подарки для россиянцев.
uhovostro 01 января 2019 | 00:13
dyymm: "Спасибо, у меня уже есть один подарочек..." (с) "Виннипух и все все все".
danko1 01 января 2019 | 00:38
dyymm: Скорее нищие россияне дарят правительству и прочему ворью во власти последнее.
ura_123 01 января 2019 | 00:16
Ура товарищи,троекратное УРА! С годом свиньи вас,с годом кремлёвской свиньи...
tetriz 01 января 2019 | 00:23
Какие "пять процентов"???
Тут все 500 корячатся.
stoik68 01 января 2019 | 00:28
Больше ада.
putin_itogy 01 января 2019 | 00:41
Путин - ВЫВЕДИ ВОЙСКА!
С Донбасса.
И поверь, у тебя всё наладится..
mozhem_povtorit 01 января 2019 | 00:43
Доходы бюджета увеличатся - отлично! Браво, Президент!
nikchimzwet886 01 января 2019 | 00:48
Вот кто-нибудь когда-нибудь что-то заработал от какого-либо повышения цен?
uhovostro 01 января 2019 | 01:07
nikchimzwet886: Конечно! Могу даже фамилии назвать : Сечин, Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги, Дерипаска, Костин...
ly4_sveta 01 января 2019 | 00:50
Какую еще свинью подложит Путин своим
согражданам-электорату-народу-холопам?
timbuktu 01 января 2019 | 01:01
счастью россиян нет предела! они готовы перейти на воду и сухари,лишь бы смотреть,как скабеевы защищают их от украинских фашистов
benya_krik 01 января 2019 | 01:06
Уверен, что многие россияне загадали в 2019 году свалить со скреповой бомжатни ^_^
alo0000 01 января 2019 | 01:10
То есть в Подмосковье будут не собирать раздельно мусор для дальнейшей его выгодной утилизации, а собирать деньги?
lager23 01 января 2019 | 01:13
Плешегном добился своей мечты — перешёл на трёхсменное сдаивание населения страны, следующая стадия — ошкуривание трупов!
alo0000 01 января 2019 | 01:14
Все - от бога. Ирония судьбы... Над всей Россией безоблачное небо.