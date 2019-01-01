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00:04, 01 января 2019

С нового года россиян ждет подорожание целого ряда товаров и услуг

Подорожание пойдет почти по всем фронтам, и связано это прежде всего с увеличением НДС на два процентных пункта. Оно не коснется лишь социально значимых товаров, в число которых входят лекарства, некоторые виды продовольствия и другие позиции. В связи с повышением акцизов вырастут цены на табак и топливо. За мобильную связь также придется платить больше – эксперты объясняют это в том числе «законом Яровой», на исполнение требований которого операторы тратят дополнительные средства.
Помимо этого, россиян ждет и рост стоимости услуг ЖКХ: повышение тарифов пройдет в два этапа – в январе и июле. Подорожание будет неравномерным: в большинстве регионов оно составит около двух процентов, но в Москве, к примеру, цены на коммунальные услуги вырастут почти на пять процентов.
Кроме того, жителям столичного и многих других регионов придется больше платить за транспорт. Новые тарифы традиционно вводятся в электричках, метро и автобусах.

Дополнительный «экологический» сбор ждет жителей Подмосковья – с начала этого года они будут доплачивать за раздельный вывоз мусора.

Комментарии

20

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elenalipa 01 января 2019 | 00:10

С новым годом!!!

polsan 01 января 2019 | 00:26

elenalipa: ну спасибо, да! )) За хорошие новости! )

brandfa 01 января 2019 | 00:32

С нового года правительство ждёт усиление протестных настроений вызванное очередным подорожанием целого ряда товаров и услуг.

meteor9 01 января 2019 | 00:10

Поздравил Путин в телевизоре, а настоящие подарки совсем скоро увидим, мало никому не покажется. Подставляйте мешки, грузите бочками

dyymm 01 января 2019 | 00:11

У родного правительства всегда приготовлены подарки для россиянцев.

uhovostro 01 января 2019 | 00:13

dyymm: "Спасибо, у меня уже есть один подарочек..." (с) "Виннипух и все все все".

danko1 01 января 2019 | 00:38

dyymm: Скорее нищие россияне дарят правительству и прочему ворью во власти последнее.

ura_123 01 января 2019 | 00:16

Ура товарищи,троекратное УРА! С годом свиньи вас,с годом кремлёвской свиньи...

tetriz 01 января 2019 | 00:23

Какие "пять процентов"???
Тут все 500 корячатся.

stoik68 01 января 2019 | 00:28

Больше ада.

putin_itogy 01 января 2019 | 00:41

Путин - ВЫВЕДИ ВОЙСКА!
С Донбасса.
И поверь, у тебя всё наладится..

mozhem_povtorit 01 января 2019 | 00:43

Доходы бюджета увеличатся - отлично! Браво, Президент!

nikchimzwet886 01 января 2019 | 00:48

Вот кто-нибудь когда-нибудь что-то заработал от какого-либо повышения цен?

uhovostro 01 января 2019 | 01:07

nikchimzwet886: Конечно! Могу даже фамилии назвать : Сечин, Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги, Дерипаска, Костин...

ly4_sveta 01 января 2019 | 00:50

Какую еще свинью подложит Путин своим
согражданам-электорату-народу-холопам?

timbuktu 01 января 2019 | 01:01

счастью россиян нет предела! они готовы перейти на воду и сухари,лишь бы смотреть,как скабеевы защищают их от украинских фашистов

benya_krik 01 января 2019 | 01:06

Уверен, что многие россияне загадали в 2019 году свалить со скреповой бомжатни ^_^

alo0000 01 января 2019 | 01:10

То есть в Подмосковье будут не собирать раздельно мусор для дальнейшей его выгодной утилизации, а собирать деньги?

lager23 01 января 2019 | 01:13

Плешегном добился своей мечты — перешёл на трёхсменное сдаивание населения страны, следующая стадия — ошкуривание трупов!

alo0000 01 января 2019 | 01:14

Все - от бога. Ирония судьбы... Над всей Россией безоблачное небо.

(комментарий скрыт)

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