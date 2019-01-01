Во время обрушения части дома в Магнитогорске полностью разрушено 26 квартир, в которых проживали 46 человек
По последним данным МЧС, четыре человека погибли, пятеро спасены, судьба еще более тридцати остается неизвестной. Как заявил замглавы МЧС Павел Барышев, разбор завалов ведется максимально оперативно и осторожно, несколько это позволяет ситуация.
Работы по разбору завалов предположительно будут продолжаться не менее двух суток. Территория дома оцеплена и охраняется.
В Челябинской области объявят траур по жертвам взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский. Дата траура еще не назначена. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии2
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pravdatut 01 января 2019 | 00:29
Список составлен на 45 чел, пропавших под завалинами. Вопрос???
neon999 01 января 2019 | 01:06
Ничего так, предзнаменование под Новый Год. Значит, и весь год будут кого-то гробить в разных "неожиданных" инцидентах. Ну и виноват будет, конечно, стрелочник, а не тот упырь, который гребет бабло на крови людей.