Аэропорт Схипхол в Амстердаме пришлось сегодня частично эвакуировать

Это произошло после того, как находившийся в аэропорту мужчина заявил, что у него бомба и он ее взорвет в одном из терминалов. Подозреваемый задержан. В интернете опубликованы фото, на которых виден мужчина, лежащий на земле перед сотрудниками военной полиции Нидерландов.

В общей сложности на то, чтобы задержать подозреваемого и возобновить работу терминала, ушло около 30 минут. В сообщениях не указывается, была ли действительно у задержанного бомба.