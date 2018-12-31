«Яндекс.Дзен» заблокировал основной канал издания Михаила Ходорковского «МБХ медиа»
Как сообщает издание со ссылкой на официальное письмо сервиса, блокировка произведена по требованию Роскомнадзора в связи с «размещением информационных материалов «нежелательной организации «Открытая Россия»». В качестве основания приводится требование Генпрокуратуры от февраля 2018 года. В начале декабря Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ медиа» — mbk.news, а ранее — был ограничен доступ к его зеркалу — mbk.sobchakprotivvseh.ru.
Комментарии7
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kara 31 декабря 2018 | 23:11
Да и хрен с ним с этим МБХ Медиа. Скоро эти недо СМИ будут друг на друга доносы писать из за грантов.
grs_alx_112018 31 декабря 2018 | 23:26
Вот ведь млять -- событие бомбическое !!! Мощный пук на всю Рашковань ;))
Надо было сделать умнее - как только пользователь тыкает в банер МБХ - Алиса автоматически вызывает разъезд казачков к подъезду ;))
С наступающим новым годом окончательного повторного закрепощения холопы - больше порок на конюшне, больше порченных девок в банях. И смотрите у Меня - сдесь вам, суки не тут!!!
vitaminoz 31 декабря 2018 | 23:34
яндекс технологически - устаревшее, унылое говно. а кого он там по требованию гб "закрыл" - не суть важно.
grs_alx_112018 31 декабря 2018 | 23:40
vitaminoz: Да напрасно вы так;)) Это как-никак IT гигантище в рашкованской дырыще ;))
И конечно он ручной IT-гигант ибо всем известно что быват в самой свободной стране с успешным бизнесом ;))
vig 31 декабря 2018 | 23:37
ПОЗДРАВЛЯЮ! Сделать, в этом 2019г., или ПОДГОТОВИТЬ ЛЮСТРАЦИЮ.
valtameri 31 декабря 2018 | 23:40
"нежелательная организация" - какое-то псевдо-юридическое изобретение. Имя этим авторам такое же, как предохранителю от нежелательной беременности - гандоды.
cite 31 декабря 2018 | 23:46
яндекс дзен - сборище суперватных дебилов.