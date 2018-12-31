«Яндекс.Дзен» заблокировал основной канал издания Михаила Ходорковского «МБХ медиа»

Как сообщает издание со ссылкой на официальное письмо сервиса, блокировка произведена по требованию Роскомнадзора в связи с «размещением информационных материалов «нежелательной организации «Открытая Россия»». В качестве основания приводится требование Генпрокуратуры от февраля 2018 года. В начале декабря Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ медиа» — mbk.news, а ранее — был ограничен доступ к его зеркалу — mbk.sobchakprotivvseh.ru.