Жители Магнитогорска воздержались от шумной встречи в регионе Нового года
Как свидетельствует ТАСС, массовых гуляний и фейерверков не наблюдается, на улицах почти безлюдно, крайне мало машин, и, вопреки обыкновению, после боя курантов, прозвучавшего в Магнитогорске на два часа раньше, чем в Москве, горожане не вышли из домов. У дома по улице Карла Маркса, где произошел взрыв газа и обрушился подъезд, устроен импровизированный мемориал из зажженных свечей. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человек. Еще 16 эвакуированы, неизвестной остается судьба более 30 человек.
Жалоб на запах газа или неполадки в газовом оборудования от жильцов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, не поступало. Об этом сообщили ТАСС в аварийно-диспетчерской службе компании «Газпром газораспределение Челябинск». Там утверждают, что все сети соответствовали нормативным требованиям.
Комментарии7
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turrinn 31 декабря 2018 | 23:17
а в питере, не стихает шум салютов...
kisa2000 31 декабря 2018 | 23:18
Дорогие жители Магнитогорска, соболезнования, вам какое горе , держитесь.
grs_alx_112018 31 декабря 2018 | 23:29
Городишко то не большой - беда общая.
lager23 31 декабря 2018 | 23:31
Этот «праздник» совсем не радует меня, идёт тяжёлое будущее......
edward_1960 31 декабря 2018 | 23:33
Ну понятно. Никто не хочет поздравлять уебище Путина. Я в Москве тоже воздержусь. И буду скорбеть вместе с Магнитогорцами.
ly4_sveta 31 декабря 2018 | 23:43
Как можно праздновать? Такая трагедия...
Все-таки нормальных людей больше, это
пустая бочка сильнее гудит, да всяким отморозкам
и горе не беда. Как-будто никогда фейерверков не
видели и времени больше не будет для этих «стрелялок».
prostovanya 31 декабря 2018 | 23:45
Магнитогорцам - мужества и сил...