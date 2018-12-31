Аэропорт Схипхол в Амстердаме пришлось сегодня частично эвакуировать
Это произошло после того, как находившийся в аэропорту мужчина заявил, что у него бомба и он ее взорвет в одном из терминалов. Подозреваемый задержан.
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Это произошло после того, как находившийся в аэропорту мужчина заявил, что у него бомба и он ее взорвет в одном из терминалов. Подозреваемый задержан.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
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