Госдеп получил официальное уведомление Москвы о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже

Как передает Reuters, американское внешнеполитическое ведомство запросило консульский доступ к задержанному. Никаких сведений о задержанном представитель госдепа не представил. О задержании американца накануне сообщила ФСБ. По данным спецслужб, Пол Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции».