Госдеп получил официальное уведомление Москвы о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже
Как передает Reuters, американское внешнеполитическое ведомство запросило консульский доступ к задержанному. Никаких сведений о задержанном представитель госдепа не представил. О задержании американца накануне сообщила ФСБ. По данным спецслужб, Пол Уилан был задержан 28 декабря «при проведении шпионской акции».
Комментарии4
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kondrat_vlad 31 декабря 2018 | 23:08
Шпиён шпиёнил за последними Аплами или Самсунгами? Кроме как рецепта напитка "Боярышник" шпиёнить то и нечего.
lion64__4 31 декабря 2018 | 23:23
Таки попал пиндос на кичу. Не миновать ему сначала опетушения, а потом расстрела.
kondrat_vlad 31 декабря 2018 | 23:41
lion64__4: Видимо шпиёнил за чертежами параши , особенно для школ. Терерь все мировое сообщество перейдет на параши на улице.
neon999 31 декабря 2018 | 23:31
Нашли подходящего кадра, чтоб подровнять счет и ответить на пачки выловленных российских шпионов ? Впрочем, поехавший в Россию американец - наверняка немного не в себе и такого не очень жалко. Пусть набирается опыта через задницу.