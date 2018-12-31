Тело Ирины Ахматовой, которая пропала после того, как взяла попутчика через BlaBlaCar, найдено

Место в Серпуховском районе Московской области указал подозреваемый в убийстве 29-летней женщины, Виталий Чикирев. Ранее суд в Москве арестовал Чикирева на два месяца. По версии следствия, 23 декабря Ахматова выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле, найдя попутчика через сервис BlaBlaCar. По подозрению в убийстве задержали Виталия Чикирева, который признал вину и сказал, что пытался ограбить Ахматову.