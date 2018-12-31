Тело Ирины Ахматовой, которая пропала после того, как взяла попутчика через BlaBlaCar, найдено
Место в Серпуховском районе Московской области указал подозреваемый в убийстве 29-летней женщины, Виталий Чикирев. Ранее суд в Москве арестовал Чикирева на два месяца. По версии следствия, 23 декабря Ахматова выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле, найдя попутчика через сервис BlaBlaCar. По подозрению в убийстве задержали Виталия Чикирева, который признал вину и сказал, что пытался ограбить Ахматову.
Комментарии5
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polsan 31 декабря 2018 | 22:45
Подонок!
putin_itogy 31 декабря 2018 | 23:04
путин - убей подонка!
Пожалуйста, Разреши его расстрелять, персонально!
wild_division 31 декабря 2018 | 23:08
putin_itogy: Этому государству ничего не светит. 100%
vilingrad 31 декабря 2018 | 23:20
Новогодние новости Вовкиной страны
prostovanya 31 декабря 2018 | 23:38
Ветеран Донбасской кампании, бл...