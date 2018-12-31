Режиссер Алексей Красовский отложил премьеру фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде
У себя в ФБ он пишет, что показывать комедию в день взрыва в многоэтажке в Магнитогорске, неправильно. Фильм собирались выложить в общем доступе в YouTube 31 декабря.
Комментарии3
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clandestino 31 декабря 2018 | 22:43
Ну вообще-то фильм не то чтобы о блокадном Ленинграде
neon999 31 декабря 2018 | 23:04
clandestino: Если от каких-то советских штампов отходят, разве это плохо ?
addi 31 декабря 2018 | 23:38
Это правильно....