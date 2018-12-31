В  результате взрыва газа в  жилом доме в  Магнитогорске погибли четыре человека

Это данные МЧС. Пятеро пострадавших остаются в больницах, судьба 35 человек неизвестна. Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.

В Челябинской области объявят траур по жертвам взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский. Дата траура еще не назначена. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.