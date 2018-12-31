В результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске погибли четыре человека
Это данные МЧС. Пятеро пострадавших остаются в больницах, судьба 35 человек неизвестна. Разбор завалов будет продолжаться всю ночь.
В Челябинской области объявят траур по жертвам взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский. Дата траура еще не назначена. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии1
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neon999 31 декабря 2018 | 23:08
Показное внимание к этим жертвам умиляет. На фоне того, что в целом россиянам предлагается подыхать молча, а кто будет митинговать с выражением неудовольствия,
того угробят по ускоренной программе.