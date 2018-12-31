Посольство США запросило консульский доступ к своему гражданину Полу Уилану, задержанному по обвинению в шпионаже

Чуть ранее о возбуждении уголовного дела сообщила ФСБ.

В посольстве США в России подтвердили, что знают о задержании своего гражданина, передает агентство «Интерфакс». В диппредставительстве отметили, что рассчитывают на доступ к Полу Уилану согласно Венской конвенции, которая предполагает такую возможность. Чуть ранее в российском МИДе также сообщили, что своевременно уведомили американское посольство о предъявленных Уилану обвинениях. Напомним, сегодня ФСБ заявила, что гражданин США был задержан в минувшую пятницу. Там утверждают, что он проводил шпионской акции. Спецслужбы не уточнили, что именно совершил Уилан; также неизвестно, чем ранее занимался обвиняемый в шпионаже. В ведомстве лишь отметили, что продолжают проводить следственные действия.

Полу Уилану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.