Правозащитники посетили в СИЗО Ислома Камалова

21-летнего москвича почти три недели удерживают после того, как он вернулся из Турции. Как говорят в движении «За права человека», нет никаких оснований для его задержания.

Как сказал «Эху» член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, главе СПЧ Михаилу Федотову направлено обращение с просьбой разобраться с историей молодого человека.

Судебная инстанция в этом деле, по мнению Андрея Бабушкина, выступает как штамповочная машина, которая не разбирается в сведениях, представленных обвинением.