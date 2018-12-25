Правозащитники посетили в СИЗО Ислома Камалова
21-летнего москвича почти три недели удерживают после того, как он вернулся из Турции. Как говорят в движении «За права человека», нет никаких оснований для его задержания.
Как сказал «Эху» член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин, главе СПЧ Михаилу Федотову направлено обращение с просьбой разобраться с историей молодого человека.
Судебная инстанция в этом деле, по мнению Андрея Бабушкина, выступает как штамповочная машина, которая не разбирается в сведениях, представленных обвинением.
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