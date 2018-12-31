В Нидерландах из-за угрозы теракта эвакуировали пассажиров терминала аэропорта «Схипхол»

Сотрудники служб безопасности эвакуировали в понедельник вечером пассажиров из одного из терминалов амстердамского аэропорта «Схипхол» в связи с поступившими данными об угрозе теракта, сообщается на странице аэропорта в Twitter. «Мужчина угрожал взорвать бомбу в терминале вылетов номер три в «Схипхоле». В настоящее время из терминала поводится эвакуация», — отмечается в сообщении. В аэропорту обещают держать в курсе событий. Между тем некоторые европейские СМИ передают, что вызвавший подозрения мужчина уже нейтрализован.