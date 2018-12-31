Четыре человека, по уточненным данным, погибли при обрушении части дома в Магнитогорске
Тела двоих из них извлечены из-под завалов, сказали агентству ТАСС в МЧС.
В Магнитогорск сегодня прилетел президент Владимир Путин. В начале заседания оперативного штаба он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Пока остается неясной судьба еще четырех десятков человек. Спасатели намерены круглосуточно работать на разборе завалов.
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