Американский космический аппарат «Осирис-Рекс» в ближайшие часы выйдет на орбиту вокруг астероида Бенну. Это самое мелкое небесное тело, вокруг которого будет вращаться космическая станция. Ее орбита будет проходить ближе к поверхности, чем у любого другого аппарата, — подчеркнули в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

«Осирис-Рекс» должен будет взять образцы грунта. Как ожидается, это случится в середине 2020-го года. Астероид Бенну диаметром около 550-ти метров. Вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца.