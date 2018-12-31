Американский космический аппарат «Осирис-Рекс» в ближайшие часы выйдет на орбиту вокруг астероида Бенну
Американский космический аппарат «Осирис-Рекс» в ближайшие часы выйдет на орбиту вокруг астероида Бенну. Это самое мелкое небесное тело, вокруг которого будет вращаться космическая станция. Ее орбита будет проходить ближе к поверхности, чем у любого другого аппарата, — подчеркнули в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
«Осирис-Рекс» должен будет взять образцы грунта. Как ожидается, это случится в середине 2020-го года. Астероид Бенну диаметром около 550-ти метров. Вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца.
Комментарии4
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maikl5301 31 декабря 2018 | 21:46
Да и хрен с ним
kaplan911 31 декабря 2018 | 21:46
Блин, а нашим только в мультяшные Авангарды играть.
Россия в полный рост проявляет себя застарелый «комплекс национальной неполноценности» перед Западом.
На словах-то мы его презираем и даже превосходим, особенно в части «духовных скреп».
И даже, осерчав, якобы можем превратить его в радиоактивный пепел (правда, осознавая, что от нас даже и пепла не останется).
Но на самом деле мы отчетливо чувствуем свою вековую отсталость, техническую и технологическую убогость, а также второсортность в науке, культуре, государственном устройстве и многом другом.
Вопреки бодрым заявлениям, как говорится, интуитивно, кожей ощущаем свою зависимость от происходящих там событий.
Жалкое зрелище, когда народ великой некогда страны, прозябает в нищете, а при\во\властное окружение купается в роскоши, выдавая это за успехи страны и её благополучие.
unafk 31 декабря 2018 | 21:55
А у России есть ракета летящая более 30 махам. НАСА слабо?
marika919 31 декабря 2018 | 21:58
Надо рогозина отправить туда чтоб проверил так ли это. Скафандр не обязателен, он на своем батуте за считанные секунды может там оказаться...