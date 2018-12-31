Рязанский митрополит Марк осудил один из новогодних символов – комедию «Ирония судьбы или С легким паром»

По мнению священнослужителя, картина Эльдара Рязанова пропагандирует ложные ценности, которые противоречат православным:

Идея, сокрытая в фильме, безусловно, не является положительной. Какой смысл картины? Собрались друзья-приятели, крепко напились, и произошло новогоднее чудо. Главный герой нашел свой настоящую любовь. Во-первых, обретение этой любви построено на предательстве...Во-вторых, христианство призывает людей к труду. А здесь — для того чтобы случилось чудо, не нужен труд — можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой.

Кстати, как отмечает агентство «Интерфакс», в самой комедии Рязанова похожие мысли высказывает один из героев – брошенный невестой Надей Шевелевой Ипполит.