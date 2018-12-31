Власти африканского государства Буркина-Фасо объявили о введении режима чрезвычайного положения

Он будет действовать в нескольких провинциях страны, которые подверглись нападению террористов, — передает агентство Франс Пресс. Там вводятся специальные меры безопасности.

На днях в деревне близ границы с Мали произошло столкновение с боевиками, в результате чего были убиты 10 жандармов. Предположительно нападавшими являются радикальные исламисты из соседнего государства.