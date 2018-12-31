Полиция Лондона арестовала 39 участников одной вечеринки

Их подозревают в покушении на убийство мужчины, которого обнаружили на западе британской столицы. По данным следствия, непосредственно перед инцидентом потерпевшего преследовали несколько мужчин и женщин. Между ними произошла драка в магазине. Известно, что все они оказались посетителями вечеринки в доме неподалеку, — передает Би-би-си. Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в больницу.