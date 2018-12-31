Полиция Набережных Челнов задержала двух участников акции «Бессрочный протест». Их обвиняют в нарушении правил организации митинга или пикета за раздачу белых шаров прохожим, которая происходила еще в середине ноября. Как пишет сайт «ОВД-инфо», на связь не выходит еще один активист «Бессрочного протеста». Предположительно он может находиться вместе с остальными задержанными в суде.