Полиция Набережных Челнов задержала двух участников акции «Бессрочный протест»
Полиция Набережных Челнов задержала двух участников акции «Бессрочный протест». Их обвиняют в нарушении правил организации митинга или пикета за раздачу белых шаров прохожим, которая происходила еще в середине ноября. Как пишет сайт «ОВД-инфо», на связь не выходит еще один активист «Бессрочного протеста». Предположительно он может находиться вместе с остальными задержанными в суде.
Комментарии1
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plidurok Андрей Филимонов 31 декабря 2018 | 22:08
Действия полиции омерзительны.