Польша собирается построить канал Балтийскую (Вислинскую) косу

Он соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем и пройдет в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области. Сейчас суда заходят туда через российские воды. Власти республики уже объявили тендер на проект строительства, подтвердил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Марек Грубарчик. Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России выразило озабоченность планами польской стороны, напоминает агентство ТАСС. В первую очередь строительство может сказаться на природном комплексе Балтийской косы.