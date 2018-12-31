Польша собирается построить канал Балтийскую (Вислинскую) косу
Он соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем и пройдет в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области. Сейчас суда заходят туда через российские воды. Власти республики уже объявили тендер на проект строительства, подтвердил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Марек Грубарчик. Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России выразило озабоченность планами польской стороны, напоминает агентство ТАСС. В первую очередь строительство может сказаться на природном комплексе Балтийской косы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
archibald_dandy_esquire 31 декабря 2018 | 21:29
" Министерство природных ресурсов и экологии России выразило озабоченность планами польской стороны "
зато министерство экологии РФ не выражает озабоченности, когда друзья-путинов и всякие гундяевы строят свои дворцы в заповедниках, вырубая реликтовые леса
ну, и с новым годом нас поздравил сайт ЭМ, закрыв возможность ставить лайк и входить на собственную страницу - не пора ли уже прекратить появляться здесь, дав пригожинским "специалистам интернет исследований" полную волю?