ЦИК Украины ликвидировала все участки на территории России
Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все участки на территории России. Граждане Украины смогут проголосовать в посольствах страны, которых находятся в Грузии, Казахстане и Финляндии. Ранее в России действовали пять участков для голосования, передает агентство «Интерфакс». Сегодня официально стартовала кампания по выдвижению кандидатов на пост президента Украины. Выборы назначены на 31 марта 2019 года.
Комментарии4
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kadetkl 31 декабря 2018 | 21:24
Демократично.
andreyoo 31 декабря 2018 | 21:27
Граждане Украины, находящиеся на территории России, жто не правильные граждане Украины.
"И они делают неправильный мёд!"
alex949 31 декабря 2018 | 21:35
Государство агрессор не пройдет мимо урн для голосования и понабросает туда всякий помет ! А потом разбирайся с ним...
evkryl 31 декабря 2018 | 21:46
alex949: Вообще-то урны были бы находиться на территории посольств. Т.е. на украинской территории.
Дело видимо не в урнах. Дело в электорате.