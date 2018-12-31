ЦИК Украины ликвидировала все участки на территории России

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все участки на территории России. Граждане Украины смогут проголосовать в посольствах страны, которых находятся в Грузии, Казахстане и Финляндии. Ранее в России действовали пять участков для голосования, передает агентство «Интерфакс». Сегодня официально стартовала кампания по выдвижению кандидатов на пост президента Украины. Выборы назначены на 31 марта 2019 года.