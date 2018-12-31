Посольство США в Москве запросило консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану. Он подозревается в шпионаже. Как подтвердили в Госдепартаменте США, они получили уведомление о случившемся.

Уилана задержали еще в минувшую пятницу, но известно об этом стало лишь сегодня. Подробностей самого дела пока нет. Гражданину США может грозить до 20-ти лет лишения свободы.