Посольство США в Москве запросило консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану
Посольство США в Москве запросило консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану. Он подозревается в шпионаже. Как подтвердили в Госдепартаменте США, они получили уведомление о случившемся.
Уилана задержали еще в минувшую пятницу, но известно об этом стало лишь сегодня. Подробностей самого дела пока нет. Гражданину США может грозить до 20-ти лет лишения свободы.
Комментарии4
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hodak47 31 декабря 2018 | 21:25
Он точно не бандеровец?
ivan444 31 декабря 2018 | 21:26
На Бутину собираются менять.
abidas 31 декабря 2018 | 21:43
ivan444: На Бутину собираются менять
Или на Бута ...
maikl5301 31 декабря 2018 | 21:33
В Москве шпиёнов как собак нерезаных