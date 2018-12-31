Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал канал издания «МБХ Медиа»
Это было сделано по требованию Роскомнадзора. Администрация ресурса пошла на такой шаг, чтобы не подвергать риску блокировки весь сервис, — пояснили «Эху» представители Яндекса. В уведомлении надзорного ведомства говорится о том, что владелец канала должен удалить информацию, которая была запрещена по решению Генпрокуратуры от 20-го февраля.
Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло считает, что претензии Роскомнадзора безосновательны. Она связывает блокировку с недавними публикациями и, в частности, со статьей о том, как псковским десантникам урезали премию из-за строительства главного храма Вооруженных сил России. Куцылло добавила, что издание будет в судебном порядке оспаривать блокировку.
Комментарии2
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pusto1 31 декабря 2018 | 21:22
МБХ рулит! Правда глаза режет! Роскомнадзор распустить!
archibald_dandy_esquire 31 декабря 2018 | 21:31
интернет-сстервис ЭМ заблокировал возможность заходить на свой аккаунт, ставить лайки и отвечать на комментарии других юзеров
как говорится - с новым вас годом - годом ограничений