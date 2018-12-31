В Магнитогорске отменены все развлекательные мероприятия, кроме детских, как минимум до 1 января
В Магнитогорске отменены все развлекательные мероприятия, кроме детских, как минимум до 1 января. В ближайшее время будет объявлен день траура. Это случится после завершения спасательной операции, предположительно, первого или второго января, сказали «Интерфаксу» в руководстве Челябинской области. Ранее из региона уже приходили сообщения об отмене праздничных мероприятий.
Комментарии1
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satttana_perrrrkele 31 декабря 2018 | 21:12
Круто! "как минимум до 1 января".
ДО!
Осталось 3 часа и можно опять веселиться