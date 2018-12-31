Число жертв взрыва газа в доме Магнитогорска выросло до 4
Забрать тела пока не удается, поскольку сохраняется угроза нового обрушения стены дома. Спасателям, по словам Зиничева, пока сложно установить, сколько всего человек находилось в обрушившемся подъезде. По разным данным, в числе пропавших без вести от 35 до 45 человек.
Минздрав держит на контроле оказание помощи пострадавшим в Магнитогорске. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Максим Радецкий. Он добавил, что глава Минздрава Вероника Скворцова вылетела в Магнитогорск.
Комментарии2
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hamasmustdie 31 декабря 2018 | 21:19
К глубокому сожалению констатирую, что фильм Быкова "Дурак" оказался пророческим -:(
anemon 31 декабря 2018 | 21:25
Не верю. В 4 часа местного времени, даже если 50% разбрелись "по гостям"? Скорее, как в "Зимней Вишне", не хотят народ "расстраивать", потом опубликуют по-тихому, когда все свыкнутся с мыслью о несчастном случае, который нельзя было предотвратить. Да и так же, как в "Зимней Вишне", мы не узнаем о действительном числе погибших. Царствие небесное. надежды на спасение погребенных под завалами - уже нет.