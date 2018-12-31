Число жертв взрыва газа в доме Магнитогорска выросло до 4

Забрать тела пока не удается, поскольку сохраняется угроза нового обрушения стены дома. Спасателям, по словам Зиничева, пока сложно установить, сколько всего человек находилось в обрушившемся подъезде. По разным данным, в числе пропавших без вести от 35 до 45 человек.

Минздрав держит на контроле оказание помощи пострадавшим в Магнитогорске. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Максим Радецкий. Он добавил, что глава Минздрава Вероника Скворцова вылетела в Магнитогорск.