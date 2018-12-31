Сотни людей в Новосибирске остались без отопления в 30-градусные морозы
132 многоквартирных дома лишились подачи тепла, — написал ранее на своей странице ВКонтате мэр города Анатолий Локоть. Все объекты находятся в районе, который местные жители называет Расточка. Как пишет сайт «МБХ Медиа», в управляющей компании объясняют это аварией на сетях. В мэрии уверяют, что еще несколько дней назад тепло стало возвращаться в дома.
Комментарии1
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alo0000 31 декабря 2018 | 20:41
Чаще не «на полях», а на сетях бывать ко-кому надо бы.