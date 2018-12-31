Сотни людей в Новосибирске остались без отопления в 30-градусные морозы

132 многоквартирных дома лишились подачи тепла, — написал ранее на своей странице ВКонтате мэр города Анатолий Локоть. Все объекты находятся в районе, который местные жители называет Расточка. Как пишет сайт «МБХ Медиа», в управляющей компании объясняют это аварией на сетях. В мэрии уверяют, что еще несколько дней назад тепло стало возвращаться в дома.