В Турции показали видео, как из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, предположительно, выносят останки Хашогги

В Турции показали видео, как из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, предположительно, выносят останки журналиста Джамаля Хашогги. На записи несколько мужчин выносят в общей сложности пять чемоданов через главный вход в резиденцию. Как передает агентство Reuters, это видео транслировал проправительственный телеканал «Хабер». Власти страны пока появление видеозаписи не комментировали.

Джамаль Хашогги, по предварительным данным, был убит в здании консульства. В Анкаре предполагают, что приказ мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн-Салман. В Эр-Рияде говорят, что причастные к преступлению задержаны, однако отвергают обвинения в адрес высокопоставленных чиновников и представителей королевской династии.