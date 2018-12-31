В Ингушетии простились с убитым религиозным деятелем, правнуком одного из почитаемых святых Ибрагимом Белхароевым. Его похоронили рядом с могилой отца. Следственные органы республики завели уголовное дело по факту убийства Белхароева. Минувшей ночью неизвестные обстреляли автомобиль на одной из улиц в Назрани. В результате обстрела от полученных ранений на месте скончался 46-летний религиозный деятель, 38-летний водитель автомашины госпитализирован.

Шейх Батал-хаджи Белхороев возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в конце XIX – начале ХХ века.